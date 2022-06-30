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Сапери Нацгвардії очистили 141 гектар Київської області і знешкодили понад 14 тисяч вибухових пристроїв

Сапери Нацгвардії очистили 141 гектар Київської області і знешкодили понад 14 тисяч вибухових пристроїв

Київ • УНН

 • 84185 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Сапери Національної гвардії України обстежили і очистили 141 гектар Київської області, знешкодили понад 14 тисяч вибухових пристроїв. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив начальник оперативного управління штабу головного управління Національної гвардії України Олексій Надточий, передає УНН.

Надточий зазначив, що інженерно-саперні підрозділи Національної гвардії України продовжують роботу з розмінування населених пунктів Київської області.

Цитата

"З початку проведення робіт, підрозділи НГУ обстежили та очистили 141 гектар території та знешкодили понад 14 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, роботу ведуть і водолазні групи. Вони обстежили 5,5 кілометрів русла річки Дніпро лише протягом останнього тижня. З початку робіт – 48 кілометрів", - сказав Надточий.

Деталі

За його словами, окрім бойових завдань у складі Сил Оборони, підрозділи НГУ продовжують забезпечувати публічну безпеку та проводять оперативні відпрацювання, щоб виявити осіб, які можуть бути причетними до роботи на росію.

Доповнення

24 червня повідомлялося, що від початку військової агресії росії проти України, працівники ДСНС розмінували 62 тисяч гектарів територій, та вилучили більше 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з яких близько 2 тисяч бомб.

Додамо

Уряд Швеції ухвалив рішення надати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійдуть протитанкове озброєння та обладнання для розмінування.

Українські Національні Новини

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