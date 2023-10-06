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САП и НАБУ разоблачили на Укрзализныце коррупционную схему на более 200 млн грн

САП и НАБУ разоблачили на Укрзализныце коррупционную схему на более 200 млн грн

Киев • УНН

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Киев. 6 октября. УНН. Благодаря САП и НАБУ частная компания начала процесс возмещения части убытков, причиненных Укрзализныци в результате совершения менеджментом этой компании преступных действий в течение 2016-2020 годов, сообщили в пресс-службе САП, передает УНН.

Детали

По данным следствия, с декабря 2016 года по январь 2020 года должностные лица филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки «голубого топлива» в обход тендерных процедур, а также согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая составляла от 200 до 1000 грн на тыс. метров кубических.

При этом служащие «Укрзализныци» скрывали поступления более выгодных предложений от участников рынка газа, умышленно отдавая предпочтение только двум заранее определенным компаниям.

В результате этой схемы «Укрзализныци» был нанесен ущерб на общую сумму более 206 млн грн.

В целом частная компания взяла на себя обязательства перечислить 68,16 млн грн.

При содействии САП и НАБУ в течение августа-сентября 2023 года на счета Укрзализныци перечислены средства на общую сумму 20 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця в сентябре нарастила грузоперевозки на 3%: за границу – спад, во внутреннем сообщении – рост

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