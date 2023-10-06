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САП та НАБУ викрили на Укрзалізниці корупційну схему на понад 200 млн грн

САП та НАБУ викрили на Укрзалізниці корупційну схему на понад 200 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Завдяки САП та НАБУ приватна компанія почала процес відшкодування частини збитків, завданих Укрзалізниці внаслідок вчинення менеджментом цієї компанії злочинних дій впродовж 2016-2020 років, повідомили у пресслужб САП, передає УНН

Деталі

За даними слідства, з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. метрів кубічних.

При цьому службовці «Укрзалізниці» приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Внаслідок цієї схеми «Укрзалізниці» було завдано збитків на загальну суму понад 206 млн грн.

Загалом приватна компанія взяла на себе зобов’язання перерахувати 68,16 млн грн.

За сприяння САП та НАБУ впродовж серпня-вересня 2023 року на рахунки Укрзалізниці перераховано кошти на загальну суму 20 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрзалізниця у вересні наростила вантажоперевезення на 3%: за кордон – спад, у внутрішньому сполученні – зростання

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