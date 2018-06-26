САП обжаловала решение суда о возвращении дела Мартыненко прокурору
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева о возвращении обвинительного акта в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и пяти других лиц прокурору. Об этом сообщили УНН в САП.
"Подали апелляцию через Шевченковский районный суд. Она уже в суде", - сказали САП.
Сторона обвинения в жалобе просит отменить постановление суда о возвращении обвинительного акта относительно Мартыненко и других прокурору, а также вернуть дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева вернул обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пяти человек прокурору.
22 мая 2018 года САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт относительно Мартыненко и еще пяти человек.
Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).
В САП также рассказали, что досудебное расследование в отношении других подозреваемых в этом производстве продолжается. В частности, объявлено в розыск еще четырех фигурантов, двое из которых - граждане Австрийской Республики, еще одного из подозреваемых, который скрывался, задержали и избрали меру пресечения.