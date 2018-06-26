САП оскаржила рішення суду про повернення справи Мартиненка прокурору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду Києва про повернення обвинувального акту щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та п’ятьох інших осіб прокурору. Про це повідомили УНН у САП.
“Подали апеляцію через Шевченківський районний суд. Вона вже в суді”, — сказали САП.
Сторона обвинувачення у скарзі просить скасувати ухвалу суду про повернення обвинувального акту щодо Мартиненка та інших прокурору, а також повернути справу до суду для подальшого розгляду.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва повернув обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб прокуророві.
22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб.
Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).
У САП також розповіли, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні триває. Зокрема, оголошено у розшук ще чотирьох фігурантів, двоє з яких — громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався, було затримано та обрано запобіжний захід.