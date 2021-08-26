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Санкции за аннексию Крыма помогают обозначить "красные линии" для России - президент Эстонии

Санкции за аннексию Крыма помогают обозначить "красные линии" для России - президент Эстонии

Киев  •  УНН

 • 18683 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, международное сообщество в крымском вопросе продемонстрировало более скоординированную позицию, чем во время конфликта в Грузии, а все шаги по России имеют свой эффект. Об этом Керсти Кальюлайд заявила в интервью "Крим.Реалии", передает УНН.

Цитата

“Все шаги, которые мы делаем, однозначно помогают — по меньшей мере, дают понять, что свободный мир, который руководствуется определенными правилами, не будет делать вид, что все в порядке. После войны в Грузии у меня было ощущение, что, возможно, наше поведение создало ложное представление, что нет ничего плохого в том, чтобы ощущать давление силы на соседях. На этот раз, на мой взгляд, международное сообщество действовало более слаженно, демонстрировало более скоординированную позицию”, — сказала Кальюлайд.

При этом президент Эстонии считает, что введенные санкции помогают обозначить “красные линии”, которые не позволят в дальнейшем аннексировать территории других государств.

“Мы понимаем, что нужно четко заявить про „красные линии“, иначе такие события будут происходить и в дальнейшем — одни страны будут чувствовать свою силу на других, на тех, кто решил свободно выбрать свое будущее. Именно для обозначения таких „красных линий“ мы ввели санкции”, — добавила президент Эстонии.

Напомним

По итогам саммита “Крымской платформы”, который прошел в Киеве 23 августа, участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом.

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