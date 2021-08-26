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Санкції за анексію Криму допомагають позначити “червоні лінії” для Росії — президент Естонії

Санкції за анексію Криму допомагають позначити “червоні лінії” для Росії — президент Естонії

Київ • УНН

 • 18691 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. На думку президента Естонії Керсті Кальюлайд, міжнародне співтовариство в кримському питанні продемонструвало більш скоординовану позицію, ніж під час конфлікту в Грузії, а всі кроки щодо Росії мають свій ефект. Про це Керсті Кальюлайд заявила в інтерв’ю "Крим.Реаліі", передає УНН.

Цитата

“Всі кроки, які ми робимо, однозначно допомагають — щонайменше, дають зрозуміти, що вільний світ, який керується певними правилами, не робитиме вигляд, що все в порядку. Після війни в Грузії у мене було відчуття, що, можливо, нашу поведінку створило хибне уявлення, що немає нічого поганого в тому, щоб відчувати свою силу на сусідах. На цей раз, на мій погляд, міжнародне співтовариство діяло більш злагоджено, демонструвало більш скоординовану позицію”, — сказала Кальюлайд.

При цьому президент Естонії вважає, що введені санкції допомагають позначити “червоні лінії”, які не дозволять в подальшому анексувати території інших держав.

“Ми розуміємо, що потрібно чітко заявити про „червоні лінії“, інакше такі події відбуватимуться і надалі — одні країни будуть відчувати свою силу на інших, на тих, хто вирішив вільно вибрати своє майбутнє. Саме для позначення таких „червоних ліній“ ми ввели санкції”, — додала президент Естонії.

Нагадаємо

За підсумками саміту “Кримської платформи”, що пройшов у Києві 23 серпня, учасники прийняли спільну декларацію, в якій вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.

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