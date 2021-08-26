Санкції за анексію Криму допомагають позначити “червоні лінії” для Росії — президент Естонії

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“Всі кроки, які ми робимо, однозначно допомагають — щонайменше, дають зрозуміти, що вільний світ, який керується певними правилами, не робитиме вигляд, що все в порядку. Після війни в Грузії у мене було відчуття, що, можливо, нашу поведінку створило хибне уявлення, що немає нічого поганого в тому, щоб відчувати свою силу на сусідах. На цей раз, на мій погляд, міжнародне співтовариство діяло більш злагоджено, демонструвало більш скоординовану позицію”, — сказала Кальюлайд.

При цьому президент Естонії вважає, що введені санкції допомагають позначити “червоні лінії”, які не дозволять в подальшому анексувати території інших держав.

“Ми розуміємо, що потрібно чітко заявити про „червоні лінії“, інакше такі події відбуватимуться і надалі — одні країни будуть відчувати свою силу на інших, на тих, хто вирішив вільно вибрати своє майбутнє. Саме для позначення таких „червоних ліній“ ми ввели санкції”, — додала президент Естонії.

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