Санкции являются единственным механизмом удержания В.Путина за столом переговоров - Президент

"Нужно внедрять новые секторальные санкции. Без санкций мы ничего не сделаем, у нас нет солдат НАТО, мы защищаемся даже собственным оружием, но санкции - это единственный механизм удержать Путина за столом переговоров и мы на это рассчитываем", - отметил он.