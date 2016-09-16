Санкции являются единственным механизмом удержания В.Путина за столом переговоров - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Санкции являются единственным механизмом удержания России за столом переговоров. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Нужно внедрять новые секторальные санкции. Без санкций мы ничего не сделаем, у нас нет солдат НАТО, мы защищаемся даже собственным оружием, но санкции - это единственный механизм удержать Путина за столом переговоров и мы на это рассчитываем", - отметил он.