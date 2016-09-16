Санкції є єдиним механізмом утримання В.Путіна за столом переговорів - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Санкції є єдиним механізмом утримання Росії за столом переговорів. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Потрібно впроваджувати нові секторальні санкції. Без санкцій ми нічого не зробимо, у нас немає солдат НАТО, ми захищаємося навіть власною зброєю, але санкції – це єдиний механізм утримати Путіна за столом переговорів і ми на це розраховуємо", - зазначив він.