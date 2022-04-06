Санкции уже бьют по российскому ВПК: гражданские кадры армии рф жалуются на зарплату и инфляцию - ГУР Минобороны

Детали

"Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономическое, и, как следствие, морально-психологическое воздействие на гражданский персонал", об этом говорится в письме председателя архангельского комитета "профсоюза гражданского персонала ВС рф", - сообщили в ГУР МОУ.

В разведке указывают, что на сегодня в российском ВПК начинают назревать социальные возмущения из-за стремительного падения заработков и уровня жизни. "Это логическое следствие астрономических затрат на войну и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падения экономики", - констатируют в ГУР МОУ.

Там также указывают, что в рф профсоюзные деятели отчаялись в попытках решить вопрос на отраслевом уровне. "А значит "в связи с безрезультатностью многочисленных письменных обращений в адрес министерства обороны и правительства рф по вопросам повышения уровня заработной платы гражданского персонала" предлагается обращение по этим вопросам в верховный суд рф. Основное требование "обязать правительство и министерство обороны провести индексацию заработной платы", - отмечают в военной разведке.

Каким образом это поможет наполнить российский бюджет, как отмечается, авторы обращения не уточняют.

"Этот случай демонстрирует действенность международных экономических санкций и неспособность страны-оккупанта решить социально-экономические проблемы только за счет внутренних ресурсов", - подытожили в ГУР МОУ.

Дополнение

ГУР МОУ сообщало, что из-за введенных санкций в россии срывается выполнение оборонного заказа.