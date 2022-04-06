Санкції вже б'ють по російському ВПК: цивільні кадри армії рф жаліються на зарплату та інфляцію - ГУР Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Цивільний персонал армії рф жаліється на інфляцію, профспілки погрожують судами, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"«Відсутність індексації заробітної плати в умовах прискореної до безпрецедентних значень інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний, і, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал», про це йдеться в листі голови архангельського комітету «профспілки цивільного персоналу ЗС рф»", - повідомили у ГУР МОУ.
У розвідці вказують, що на сьогодні в російському ВПК починають назрівати соціальні збурення через стрімке падіння заробітків та рівня життя. "Це логічний наслідок астрономічних витрат на війну та неможливості забезпечити стабільні надходження до бюджету через міжнародні санкції та падіння економіки", - констатують у ГУР МОУ.
Там також вказують, що у рф профспілкові діячі зневірились у спробах вирішити питання на галузевому рівні. "А отже «у зв’язку з безрезультатністю численних письмових звернень на адресу міністерства оборони та уряду рф з питань підвищення рівня заробітної плати цивільного персоналу» пропонується звернення з цих питань до верховного суду рф. Основна вимога «зобов’язати уряд і міністерство оборони провести індексацію заробітної платні»", - відзначають у воєнній розвідці.
Яким чином це допоможе наповнити російський бюджет, як зазначається, автори звернення не уточнюють.
"Цей випадок демонструє дієвість міжнародних економічних санкцій та неспроможність країни-окупанта вирішити соціально-економічні проблеми лише за рахунок внутрішніх ресурсів", - підсумували у ГУР МОУ.
Доповнення
ГУР МОУ повідомляло, що через введені санкції в росії зривається виконання оборонного замовлення.