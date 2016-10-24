Санкции, введенные за агрессию РФ против Украины, продлили еще 5 стран

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, члены европейской экономической зоны Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС (о продлении санкций - ред.)", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что страны будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 сентября Совет ЕС продлил на 6 месяцев действие ограничительных мер ЕС, связанных с действиями против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, в отношении граждан и юридических лиц с РФ и Украиной.

Эти санкции включают замораживание активов и запрет на поездки по 146 человек и 37 организаций. Они были продлены до 15 марта 2017 года.