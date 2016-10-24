Санкції, введені за агресію РФ проти України, продовжили ще 5 країн

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. До санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України і продовжених до 15 березня 2017 року, приєднались п'ять країн. Одна з них - Україна. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні, який був розміщений на сайті Європейської ради, передає УНН.