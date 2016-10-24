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Санкції, введені за агресію РФ проти України, продовжили ще 5 країн

Санкції, введені за агресію РФ проти України, продовжили ще 5 країн

Київ • УНН

 • 15240 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. До санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України і продовжених до 15 березня 2017 року, приєднались п'ять країн. Одна з них - Україна. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні, який був розміщений на сайті Європейської ради, передає УНН.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, члени європейської економічної зони Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС (щодо продовження санкцій – ред.)", - йдеться у заяві.

У документі також зазначено, що країни будуть забезпечувати, щоб їхня національна політика відповідає цьому рішенню Ради.

"Європейський союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - зазначено у заяві.

Нагадаємо, 15 вересня Рада ЄС продовжила на 6 місяців дію обмежувальних заходів ЄС, пов'язаних з діями проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, щодо громадян та юридичних осіб з РФ і України.

Ці санкції включають заморожування активів і заборону на поїздки щодо 146 осіб і 37 організацій. Вони були продовжені до 15 березня 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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