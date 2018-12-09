Санкции относительно активов РФ на территории Украины нужно ввести до момента деоккупации - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Санкции в отношении активов РФ на территории Украины нужно ввести до момента деоккупации. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил Генпрокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.
"Необходимо за время военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов РФ на территории Украины", - заявил он.
На вопрос ведущего не может ли это быть похожим на отжим бизнеса, Генпрокурор ответил: "Никто не отнимает никакого бизнеса. Закон о санкциях четко говорит, что введением санкций является временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом. Считаю, что это необходимо ввести в деоккупации Украины".
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко требует более решительных мер против РФ, чем "Азовский пакет санкций". Однако, для этого нужно внести изменения в законодательство.