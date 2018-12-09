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Санкції щодо активів РФ на території України потрібно ввести до моменту деокупації - Генпрокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Санкції щодо активів РФ на території України потрібно ввести до моменту деокупації. Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив Генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє УНН.

Санкції щодо активів РФ на території України потрібно ввести до моменту деокупації - Генпрокурор

“Необхідно в час введення воєнного стану прийняти рішення РНБО про введення санкцій щодо активів РФ на території України”, — заявив він.

На запитання ведучого чи не може це бути схожим на віджимання бізнесу, Генпрокурор відповів: “Ніхто не забирає ніякого бізнесу. Закон про санкції чітко говорить ‚ що введенням санкцій є тимчасове обмеження права особи розпоряджатись та користуватись належним їй майном. Вважаю, що це необхідно ввести до деокупації України”.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко вимагає більш рішучих заходів проти РФ , ніж “Азовський пакет санкцій”. Однак, для цього слід внести зміни до законодавства.

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