Санкції щодо активів РФ на території України потрібно ввести до моменту деокупації - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Санкції щодо активів РФ на території України потрібно ввести до моменту деокупації. Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив Генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє УНН.
“Необхідно в час введення воєнного стану прийняти рішення РНБО про введення санкцій щодо активів РФ на території України”, — заявив він.
На запитання ведучого чи не може це бути схожим на віджимання бізнесу, Генпрокурор відповів: “Ніхто не забирає ніякого бізнесу. Закон про санкції чітко говорить ‚ що введенням санкцій є тимчасове обмеження права особи розпоряджатись та користуватись належним їй майном. Вважаю, що це необхідно ввести до деокупації України”.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко вимагає більш рішучих заходів проти РФ , ніж “Азовський пакет санкцій”. Однак, для цього слід внести зміни до законодавства.