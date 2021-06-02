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Санкции будут неизбежны: Украина отреагировала на заявление Лукашенко о самолетах в Крым

Киев • УНН

 • 28693 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Если белорусские самолеты начнут летать в аннексированный Крым, Беларусь ожидают неизбежные санкции. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает УНН.

Санкции будут неизбежны: Украина отреагировала на заявление Лукашенко о самолетах в Крым

Детали

Джапарова назвала провокационной и эмоциональной реакцию Лукашенко, отмечая, что в случае осуществления запуска белорусских самолетов в Крым, он “разделит эту ответственность с Россией”.

Цитата

"Это достаточно эмоциональная и провокационная реакция Лукашенко. Как только хоть один самолет Беларуси окажется над авиа пространством Крыма, санкции будут неизбежны. То, что произошло в Крыму в 2014 году, и после этого на Донбассе, в частности оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополь и подстрекательство войны на Востоке, является нарушением международного права. И если Лукашенко хочет разделить эту ответственность, то это, конечно, его личный выбор", - отметила первый заместитель главы МИД.

Напомним

1 июня самопровозглашенный лидер республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что рейсы из Минска в Крым уже находятся в разработке.

28 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула".

Контекст

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая - в авиапространство Украины.

Это было сделано после того, как Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

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