Санкції будуть неминучі: Україна відреагувала на заяву Лукашенка про літаки в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Якщо білоруські літаки почнуть літати в анексований Крим, Білорусь очікують неминучі санкції. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє УНН.
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Джапарова назвала провокаційною і емоційною реакцію Лукашенка, відзначаючи, що в разі здійснення запуску білоруських літаків до Криму, він "розділить цю відповідальність з Росією".
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"Це досить емоційна і провокаційна реакція Лукашенка. Як тільки хоч один літак Білорусі виявиться над авіа простором Криму, санкції будуть неминучі. Те, що сталося в Криму в 2014 році, і після цього на Донбасі, зокрема окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і підбурювання війни на Сході, є порушенням міжнародного права. І якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність, то це, звичайно, його особистий вибір", - зазначила перший заступник глави МЗС.
Нагадаємо
1 червня самопроголошений лідер республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив про те, що рейси з Мінська до Криму вже знаходяться в розробці.
28 травня Олександр Лукашенко і Володимир Путін провели зустріч у Сочі. Перед її початком Лукашенко сказав, що будуть обговорювати заходи для того, "щоб економіка не завалилася".
Контекст
Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапростір України.
Це було зроблено після того, як Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.