Санкції будуть неминучі: Україна відреагувала на заяву Лукашенка про літаки в Крим

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Джапарова назвала провокаційною і емоційною реакцію Лукашенка, відзначаючи, що в разі здійснення запуску білоруських літаків до Криму, він "розділить цю відповідальність з Росією".

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"Це досить емоційна і провокаційна реакція Лукашенка. Як тільки хоч один літак Білорусі виявиться над авіа простором Криму, санкції будуть неминучі. Те, що сталося в Криму в 2014 році, і після цього на Донбасі, зокрема окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і підбурювання війни на Сході, є порушенням міжнародного права. І якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність, то це, звичайно, його особистий вибір", - зазначила перший заступник глави МЗС.

Нагадаємо

1 червня самопроголошений лідер республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив про те, що рейси з Мінська до Криму вже знаходяться в розробці.



28 травня Олександр Лукашенко і Володимир Путін провели зустріч у Сочі. Перед її початком Лукашенко сказав, що будуть обговорювати заходи для того, "щоб економіка не завалилася".

Контекст

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапростір України.

Це було зроблено після того, як Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.