Санду выдвинула финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра Молдовы
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду выдвинула 44-летнего финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра. Он планирует подписать соглашение о вступлении в ЕС до конца 2028 года.
Президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру 44-летнего финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Тофан является старшим партнером инвестиционной компании Horizon Capital и поддерживал Санду и ее партию "Действие и солидарность" (PAS) во время президентских и парламентских выборов 2024 года. Его кандидатура была выдвинута после отставки предыдущего премьера Александру Мунтяну, который проработал на посту всего восемь месяцев.
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Во время пресс-конференции Тофан обозначил три главных приоритета будущего правительства: восстановление доверия граждан, улучшение условий для бизнеса и продвижение европейской интеграции страны.
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Он также пошутил насчет своего предшественника: "Я намерен продержаться больше восьми месяцев".
Майя Санду предоставила кандидату 15 дней на формирование состава правительства и подготовку правительственной программы для представления в парламент. Ожидается, что парламент одобрит его назначение, поскольку партия PAS имеет большинство в законодательном органе.
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