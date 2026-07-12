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Санду выдвинула финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра Молдовы

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула 44-летнего финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра. Он планирует подписать соглашение о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

Санду выдвинула финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру 44-летнего финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Тофан является старшим партнером инвестиционной компании Horizon Capital и поддерживал Санду и ее партию "Действие и солидарность" (PAS) во время президентских и парламентских выборов 2024 года. Его кандидатура была выдвинута после отставки предыдущего премьера Александру Мунтяну, который проработал на посту всего восемь месяцев.

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Во время пресс-конференции Тофан обозначил три главных приоритета будущего правительства: восстановление доверия граждан, улучшение условий для бизнеса и продвижение европейской интеграции страны.

Цель моего правительства – подписать соглашение о вступлении Молдовы в ЕС до конца 2028 года

– сказал Тофан.

Он также пошутил насчет своего предшественника: "Я намерен продержаться больше восьми месяцев".

Майя Санду предоставила кандидату 15 дней на формирование состава правительства и подготовку правительственной программы для представления в парламент. Ожидается, что парламент одобрит его назначение, поскольку партия PAS имеет большинство в законодательном органе.

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Степан Гафтко

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