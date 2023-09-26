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Санду о падении ракеты в Молдове: "Это произошло из-за войны, развязанной россией"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Кишинев не может провести тщательное расследование обстоятельств падения ракеты в Кицканах, поскольку она упала в приднестровском регионе, куда не допускают представителей конституционных органов власти. Об этом в эфире программы "Новая неделя с Анатолием Голя" рассказала глава государства Майя Санду, отметив, что инцидент с падением ракеты произошел из-за войны в Украине, развязанной россией, пишет УНН.

Цитата

“У меня та же информация, о которой говорили в министерстве обороны и других государственных институтах. Мы не можем проверить на месте, что там произошло, поскольку это произошло в приднестровском регионе”, - пояснила президент.

При этом глава государства подчеркнула, что бомбардировки и ракетные атаки стали следствием войны, начатой россией против Украины.

“Это произошло из-за войны. Бомбы и ракеты падают, потому что в Украине продолжается война, которую развязала россия. Это всем понятно”, - подытожила Санду.

Напомним

В Приднестровье упали обломки ракеты С-300 после ракетной атаки на Одесскую область. Взрыв произошел в воздухе. Об этом 25 сентября сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанного Приднестровья Олег Беляков.

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