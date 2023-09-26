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Санду про падіння ракети в Молдові: "Це сталося через війну, розв'язану росією"

Санду про падіння ракети в Молдові: "Це сталося через війну, розв'язану росією"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кишинів не може провести ретельне розслідування обставин падіння ракети в Кіцканах, оскільки вона впала в придністровському регіоні, куди не допускають представників конституційних органів влади. Про це в ефірі програми "Новий тиждень з Анатолієм Голя" розповіла глава держави Майя Санду, зазначивши, що інцидент із падінням ракети стався через війну в Україні, розв'язану росією, пише УНН.

Цитата

“У мене та сама інформація, про яку говорили в міністерстві оборони та інших державних інститутах. Ми не можемо перевірити на місці, що там сталося, оскільки це сталося у придністровському регіоні”, - пояснила президент.

При цьому глава держави наголосила, що бомбардування та ракетні атаки стали наслідком війни, розпочатої росією проти України.

“Це сталося через війну. Бомби та ракети падають, бо в Україні триває війна, яку розв'язала росія. Це всім зрозуміло”, - підсумувала Санду.

Нагадаємо

У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 після ракетної атаки на Одеську область. Вибух стався в повітрі. Про це 25 вересня повідомив співголова Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) з управління миротворчою операцією від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков.

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