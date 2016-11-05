Samsung заменил в Америке большинство Galaxy Note 7s

"Также Samsung будет выпускать обновление программного обеспечения уже в ближайшие дни, чтобы ограничить возможности телефона и избежать инцидентов со взрывами гаджетов", - говорится в сообщении.

Компания в своем заявлении отметила, что большинство участников программы предпочитают получить другой смартфон Samsung.

Как сообщал УНН, компания Samsung временно приостановила производство смартфонов Galaxy Note 7 на экспорт .