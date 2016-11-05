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15 марта, 19:03 • 115036 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166136 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137668 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130144 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112666 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105388 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101366 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Samsung заменил в Америке большинство Galaxy Note 7s

Samsung заменил в Америке большинство Galaxy Note 7s

Киев • УНН

 • 13365 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Технологический гигант Samsung заявил, что в Америке заменено около 85 процентов всех Galaxy Note 7s, передает УНН со ссылкой на Reuters .

"Также Samsung будет выпускать обновление программного обеспечения уже в ближайшие дни, чтобы ограничить возможности телефона и избежать инцидентов со взрывами гаджетов", - говорится в сообщении.

Компания в своем заявлении отметила, что большинство участников программы предпочитают получить другой смартфон Samsung.

Как сообщал УНН, компания Samsung временно приостановила производство смартфонов Galaxy Note 7 на экспорт .

 

 

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