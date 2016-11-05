Samsung заменил в Америке большинство Galaxy Note 7s
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Технологический гигант Samsung заявил, что в Америке заменено около 85 процентов всех Galaxy Note 7s, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Также Samsung будет выпускать обновление программного обеспечения уже в ближайшие дни, чтобы ограничить возможности телефона и избежать инцидентов со взрывами гаджетов", - говорится в сообщении.
Компания в своем заявлении отметила, что большинство участников программы предпочитают получить другой смартфон Samsung.
Как сообщал УНН, компания Samsung временно приостановила производство смартфонов Galaxy Note 7 на экспорт .