Samsung замінив в Америці більшість Galaxy Note 7s
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Технологічний гігант Samsung заявив, що в Америці замінено близько 85 відсотків усіх Galaxy Note 7s, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Також Samsung буде випускати оновлення програмного забезпечення вже в найближчі дні, щоб обмежити можливості телефону і уникнути інцидентів з вибухами гаджетів”, — йдеться в повідомленні.
Компанія у своїй заяві зазначила, що більшість учасників програми воліють отримувати інший смартфон Samsung.
Як повідомляв УНН, компанія Samsung тимчасово призупинила виробництво смартфонів Galaxy Note 7 на експорт.