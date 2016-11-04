Samsung отозвала 2,8 млн стиральных машин

В компании заявили, что отзывают из-за дефекта 34 модели стиральных машин, выпущенных в период с марта 2011 года по ноябрь 2016 года.

По меньшей мере девять человек сообщили, что получили различные повреждения, используя стиральные машины Samsung. Всего компания получила 733 жалобы на чрезмерную вибрацию и дверцы, которые отпадают.

Недавно Samsung вынуждена была отозвать телефоны Galaxy Note 7 и пообещала заменить пользователям 2,5 млн гаджетов после ряда сообщений о самовольном возгорании этой модели смартфонов.