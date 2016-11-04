Samsung отозвала 2,8 млн стиральных машин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Компания Samsung была вынуждена отозвать с американского рынка 2,8 миллиона стиральных машин после того, как одно из устройств сломало челюсть своему владельцу, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В компании заявили, что отзывают из-за дефекта 34 модели стиральных машин, выпущенных в период с марта 2011 года по ноябрь 2016 года.
По меньшей мере девять человек сообщили, что получили различные повреждения, используя стиральные машины Samsung. Всего компания получила 733 жалобы на чрезмерную вибрацию и дверцы, которые отпадают.
Недавно Samsung вынуждена была отозвать телефоны Galaxy Note 7 и пообещала заменить пользователям 2,5 млн гаджетов после ряда сообщений о самовольном возгорании этой модели смартфонов.