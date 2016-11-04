Samsung відкликала 2,8 млн пральних машин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Компанія Samsung змушена була відкликати із американського ринку 2,8 мільйона пральних машин після того, як один із пристроїв зламав щелепу своєму власнику, передає УНН із посиланням на ВВС.
У компанії заявили, що відкликають через дефект 34 моделі пральних машин, випущених у період з березня 2011 року по листопад 2016 року.
Щонайменше дев'ять людей повідомили, що отримали різноманітні ушкодження, використовуючи пральні машини Samsung. Загалом компанія отримала 733 скарги на надмірну вібрацію і дверцята, що відпадають.
Нещодавно Samsung вимушена була відкликати телефони Galaxy Note 7 і пообіцяла замінити користувачам 2,5 млн ґаджетів після низки повідомлень про самовільні загоряння цієї моделі смартфонів.