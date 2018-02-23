Самосуд в Кривом Роге: трех знакомых заподозрили в избиении до смерти мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Накануне, 22 февраля, правоохранители сообщили о подозрении трем молодым в нанесении смертельных травм 45-летнему мужчине. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского отдела полиции, передает УНН.
Как говорится в сообщении, утром 31 декабря в одном из дворов по улице Рафаэля мужчина нашел мертвого брата, на теле которого были выраженные телесные повреждения. После того мужчина сразу позвонил в полицию.
“В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили все обстоятельства дела и лиц, причастных к преступлению. Выяснилось, что трое знакомых мужчин, возмущенных воровством металлической трубы в одном из домовладений, решили самостоятельно найти и наказать виновного. Встретив вероятного вора, мужчины избили его деревянной битой и металлической трубой. Наказав таким образом виновника, они скрылись с места преступления, оставив мужчину умирать”, – сообщили в полиции.
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Злоумышленниками оказались местные жители 33-х, 29-и и 26 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, жители оккупированной Горловки совершили самосуд над боевиком, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок.