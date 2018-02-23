Самосуд у Кривому Розі: трьох знайомих запідозрили у побитті до смерті чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Напередодні, 22 лютого, правоохоронці повідомили про підозру трьом молодикам у завданні смертельних травм 45-річному чоловікові. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького відділу поліції, передає УНН.
Як йдеться у повідомленні, вранці 31 грудня в одному із дворів по вулиці Рафаеля чоловік знайшов мертвого брата, на тілі якого були виражені тілесні ушкодження. Після того чоловік відразу зателефонував до поліції.
“В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили усі обставини справи та осіб, причетних до злочину. З’ясувалося, що троє знайомих чоловіків, обурених крадіжкою металевої труби з одного із домоволодінь, вирішили самостійно знайти та покарати винного. Зустрівши ймовірного крадія, чоловіки побили його дерев’яною биткою та металевою трубою. Наказавши таким чином винуватця, вони втекли з місця злочину, покинувши чоловіка помирати”, – повідомили в поліції.
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Зловмисниками виявилися місцеві мешканці 33-х, 29-и та 26 років. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, жителі окупованої Горлівки здійснили самосуд над бойовиком, який у стані алкогольного сп’яніння порушував громадський порядок.