Самолет-разведчик НАТО начал дежурство вблизи Крыма
Киев • УНН
Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry вылетел с авиабазы в Литве и патрулирует над Румынией. Миссия направлена на мониторинг ситуации в Украине, Крыму и Черном море.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry НАТО начал дежурство на направлении временно оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, пишет УНН.
Детали
По данным сервиса отслеживания полетов, самолет с позывным NATO21 вылетел с авиабазы НАТО Шяуляй в Литве и выполняет полет над территорией Румынии. В воздухе его дозаправил самолет-заправщик Boeing KC-135T Stratotanker, который прибыл с авиабазы Милденхолл в Великобритании.
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Boeing E-3A Sentry является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), который используется для мониторинга воздушной и надводной обстановки, координации действий авиации и сбора разведывательной информации.
По информации мониторинговых ресурсов, во время миссии осуществляется оценка ситуации на фронте в Украине, во временно оккупированном Крыму и в акватории Черного моря.
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