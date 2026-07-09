НАТО меняет статус миссии по патрулированию Балтии на ПВО с правом уничтожать угрозы

НАТО согласилось повысить статус своей многолетней миссии по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона до противовоздушной обороны, предоставив пилотам более широкий мандат, включая уничтожение "объектов, представляющих угрозу", заявил в среду президент Литвы Гитанас Науседа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в Литве, Латвии и Эстонии — трех странах Балтии, которые расположены недалеко от России и не имеют собственных истребителей, — была запущена в 2004 году, сразу после их вступления в альянс НАТО.

Самолеты идентифицируют и сопровождают российские военные самолеты, пролетающие вблизи этих трех государств. В этом году они сбивали беспилотники над Эстонией и Латвией, что, как указывают в НАТО, стало первым случаем, когда миссия открыла огонь на защиту альянса.

"(Текущая) миссия воздушного патрулирования предназначена для мирного времени, когда истребители реагируют на инциденты, сопровождая их. Таким образом мы показываем, что держим ситуацию под контролем. Это своего рода сдерживание", — заявил Науседа журналистам в Анкаре.

"Но то, что происходит сегодня, — это не совсем мирная обстановка", — добавил он.

Модернизированная миссия будет иметь "большую гибкость и более быстрое реагирование на воздушные угрозы", написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в X.

В настоящее время самолеты патрулирования воздушного пространства стран Балтии поднимаются в воздух для обнаружения и идентификации каждого российского военного самолета, пролетающего над международными водами, прилегающими к трем балтийским государствам, от российского эксклава Калининграда до Финского залива и до самой границы с Россией.

Миссия была расширена в 2014 году после того, как Россия оккупировала Крым у Украины, и теперь включает более десятка истребителей от трех стран-членов НАТО, базирующихся на двух аэродромах в регионе.

В прошлом году истребители поднялись в воздух в ответ на отправку Россией истребителя Су-35 для сопровождения танкера теневого нефтяного флота после попытки Эстонии задержать его. Они не вступали в контакт с Су-35.

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