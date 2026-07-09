НАТО меняет статус миссии по патрулированию Балтии на ПВО с правом уничтожать угрозы

$44.480.0350.690.19
ukenru
06:58 • 3542 просмотра
На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
05:53 • 5138 просмотра
США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа
9 июля, 01:22 • 13670 просмотра
Нам не удалось решить исторические вопросы - Навроцкий после встречи с Зеленским
8 июля, 22:24 • 27876 просмотра
Нарушителя воинского учета, из-за которого произошел конфликт во Львове, направили на ВВК
8 июля, 21:27 • 25731 просмотра
Мужчина, из-за которого произошли столкновения во Львове, находился в розыске с 12 июня - полицияVideo
8 июля, 20:13 • 25093 просмотра
Во Львове в Сыхове толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор". Мэр отреагировалVideo
Эксклюзив
8 июля, 15:03 • 29677 просмотра
"В июле-августе все может решиться" - российский экономист о кампании ударов по НПЗ
8 июля, 13:24 • 35162 просмотра
Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot
8 июля, 13:12 • 30865 просмотра
НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи
8 июля, 10:59 • 32099 просмотра
Воздушные силы сообщили, что уничтожили еще один вражеский самолет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.3м/с
47%
742мм
Популярные новости
США нанесли масштабные удары по Ирану: Трамп назвал это расплатой, Иран угрожает ответом8 июля, 23:01 • 4746 просмотра
ВСУ опубликовали видео горящих обломков сбитого российского Су-35Video8 июля, 23:35 • 16004 просмотра
Топливный кризис в Крыму парализует общественный транспорт из-за очередей на заправках - ЦНС9 июля, 00:12 • 15975 просмотра
Трамп предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но сроки производства призрачны - ISW02:33 • 10837 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo05:37 • 11256 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto8 июля, 15:37 • 29543 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу8 июля, 14:14 • 34248 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 80734 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 116044 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 135131 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Киевская область
Одесская область
Англия
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo05:37 • 11261 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 105724 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 97961 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 93141 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 133322 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

НАТО меняет статус миссии по патрулированию Балтии на ПВО с правом уничтожать угрозы

Киев • УНН

 • 154 просмотра

НАТО согласилось повысить статус миссии патрулирования воздушного пространства Балтии до противовоздушной обороны. Пилоты получат более широкий мандат, включая уничтожение объектов, представляющих угрозу.

НАТО меняет статус миссии по патрулированию Балтии на ПВО с правом уничтожать угрозы

НАТО согласилось повысить статус своей многолетней миссии по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона до противовоздушной обороны, предоставив пилотам более широкий мандат, включая уничтожение "объектов, представляющих угрозу", заявил в среду президент Литвы Гитанас Науседа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в Литве, Латвии и Эстонии — трех странах Балтии, которые расположены недалеко от России и не имеют собственных истребителей, — была запущена в 2004 году, сразу после их вступления в альянс НАТО.

Самолеты идентифицируют и сопровождают российские военные самолеты, пролетающие вблизи этих трех государств. В этом году они сбивали беспилотники над Эстонией и Латвией, что, как указывают в НАТО, стало первым случаем, когда миссия открыла огонь на защиту альянса.

"(Текущая) миссия воздушного патрулирования предназначена для мирного времени, когда истребители реагируют на инциденты, сопровождая их. Таким образом мы показываем, что держим ситуацию под контролем. Это своего рода сдерживание", — заявил Науседа журналистам в Анкаре.

"Но то, что происходит сегодня, — это не совсем мирная обстановка", — добавил он.

Модернизированная миссия будет иметь "большую гибкость и более быстрое реагирование на воздушные угрозы", написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в X.

В настоящее время самолеты патрулирования воздушного пространства стран Балтии поднимаются в воздух для обнаружения и идентификации каждого российского военного самолета, пролетающего над международными водами, прилегающими к трем балтийским государствам, от российского эксклава Калининграда до Финского залива и до самой границы с Россией.

Миссия была расширена в 2014 году после того, как Россия оккупировала Крым у Украины, и теперь включает более десятка истребителей от трех стран-членов НАТО, базирующихся на двух аэродромах в регионе.

В прошлом году истребители поднялись в воздух в ответ на отправку Россией истребителя Су-35 для сопровождения танкера теневого нефтяного флота после попытки Эстонии задержать его. Они не вступали в контакт с Су-35.

НАТО создаст систему отслеживания передвижения войск россии у границ альянса08.07.26, 20:42 • 3644 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира