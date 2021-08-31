Самокат или велосипед - выбираем лучший подарок для ребенка

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Активный отдых — один из самых любимых вариантов времяпровождения для многих малышей. Не удивительно, что родители поддерживают стремление развития детей и решают приобрести самокат или велосипед. Это наиболее популярные средства передвижения. Но возможность выбрать одновременно и самокат детский, и велосипед не всегда присутствует, поэтому предлагаем сравнить сильные и слабые стороны обоих устройств.

Почему стоит выбрать самокат?

Среди преимуществ бегового устройства стоит выделить следующие:

  • развитие навыка равновесия за счет быстрого движения на тонких и небольших колесиках;
  • ускоренное развитие вестибулярного аппарата;
  • регулярная езда на самокате позволяет четко ощущать центр тяжести, что поможет быстро освоиться на любом другом транспорте.

Сам процесс катания, когда необходимо регулярно отталкиваться второй ногой, способствует отличному поддержанию физической формы. Дополнительно и укрепляются кисти рук, которые постоянно зафиксированы на руле и контролируют процесс передвижения.

Кроме того, такой способ движения считается одним из наиболее безопасных. Даже в случае резкого торможения риск получения повреждений минимален. Однако не стоит забывать про дополнительную защитную экипировку, особенно шлем.

Почему стоит выбрать велосипед?

Среди преимуществ передвижного средства стоит выделить такие:

  • универсальность — вы легко сможете передвигаться как по ровной трассе, так и бездорожью;
  • простота управления — начать обучение можно на четырехколесной модели, затем просто нужно демонтировать вспомогательные колесики;
  • разнообразие моделей — подобрать велосипед не составит труда для любого возраста, достаточно только учесть рост и габариты ребенка.

Самое главное — научить ребенка удерживать равновесие, в таком случае ему не составит труда потом пересесть на подростковую и взрослую модель. В процессе обучения и дальнейшей езды немаловажно использовать шлем и налокотники, в противном случае при падении можно получить синяки и ссадины.

Так что же выбрать в итоге?

Итоговый выбор зависит от предпочтений вас и вашего ребенка. Самокат считается более безопасным средством передвижения и стоимость его ниже. С ним удобно перемещаться по ровным городским дорогам. Но если вы желаете в дальнейшем путешествовать за город со своими детьми, приоритет все же остается за велосипедами, которые, в отличие от самокатов, легко проедут даже по грунтовой дороге.

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