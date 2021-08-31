Самокат или велосипед - выбираем лучший подарок для ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Активный отдых — один из самых любимых вариантов времяпровождения для многих малышей. Не удивительно, что родители поддерживают стремление развития детей и решают приобрести самокат или велосипед. Это наиболее популярные средства передвижения. Но возможность выбрать одновременно и самокат детский, и велосипед не всегда присутствует, поэтому предлагаем сравнить сильные и слабые стороны обоих устройств.
Почему стоит выбрать самокат?
Среди преимуществ бегового устройства стоит выделить следующие:
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- развитие навыка равновесия за счет быстрого движения на тонких и небольших колесиках;
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- ускоренное развитие вестибулярного аппарата;
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- регулярная езда на самокате позволяет четко ощущать центр тяжести, что поможет быстро освоиться на любом другом транспорте.
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Сам процесс катания, когда необходимо регулярно отталкиваться второй ногой, способствует отличному поддержанию физической формы. Дополнительно и укрепляются кисти рук, которые постоянно зафиксированы на руле и контролируют процесс передвижения.
Кроме того, такой способ движения считается одним из наиболее безопасных. Даже в случае резкого торможения риск получения повреждений минимален. Однако не стоит забывать про дополнительную защитную экипировку, особенно шлем.
Почему стоит выбрать велосипед?
Среди преимуществ передвижного средства стоит выделить такие:
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- универсальность — вы легко сможете передвигаться как по ровной трассе, так и бездорожью;
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- простота управления — начать обучение можно на четырехколесной модели, затем просто нужно демонтировать вспомогательные колесики;
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- разнообразие моделей — подобрать велосипед не составит труда для любого возраста, достаточно только учесть рост и габариты ребенка.
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Самое главное — научить ребенка удерживать равновесие, в таком случае ему не составит труда потом пересесть на подростковую и взрослую модель. В процессе обучения и дальнейшей езды немаловажно использовать шлем и налокотники, в противном случае при падении можно получить синяки и ссадины.
Так что же выбрать в итоге?
Итоговый выбор зависит от предпочтений вас и вашего ребенка. Самокат считается более безопасным средством передвижения и стоимость его ниже. С ним удобно перемещаться по ровным городским дорогам. Но если вы желаете в дальнейшем путешествовать за город со своими детьми, приоритет все же остается за велосипедами, которые, в отличие от самокатов, легко проедут даже по грунтовой дороге.