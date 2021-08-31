Самокат або велосипед - вибираємо кращий подарунок для дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Активний відпочинок - один з найулюбленіших варіантів проведення часу для багатьох малюків. Тож не дивно, що батьки підтримують прагнення розвитку дітей і вирішують придбати самокат або велосипед. Це найбільш популярні засоби пересування. Але можливість вибрати одночасно і самокат дитячий, і велосипед не завжди присутній, тому пропонуємо порівняти сильні і слабкі сторони обох пристроїв.
Чому варто вибрати самокат?
Серед переваг бігового пристрою варто виділити наступні:
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- розвиток навички рівноваги за рахунок швидкого руху на тонких і невеликих коліщатках;
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- прискорений розвиток вестибулярного апарату;
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- регулярна їзда на самокаті дозволяє чітко відчувати центр ваги, що допоможе швидко освоїтися на будь-якому іншому транспорті.
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Сам процес катання, коли необхідно регулярно відштовхуватися другою ногою, сприяє відмінній підтримці фізичної форми. Додатково і зміцнюються кисті рук, які постійно зафіксовані на кермі і контролюють процес пересування.
Крім того, такий спосіб руху вважається одним з найбільш безпечних. Навіть в разі різкого гальмування ризик отримання пошкоджень мінімальний. Однак не варто забувати про додаткову захисну екіпіровку, особливо шолом.
Чому варто вибрати велосипед?
Серед переваг пересувного засобу варто виділити такі:
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- універсальність — ви легко зможете пересуватися як по рівній трасі, так і бездоріжжю;
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- простота управління — почати навчання можна на чотириколісній моделі, потім просто потрібно демонтувати допоміжні коліщата;
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- різноманітність моделей — підібрати велосипед не складе труднощів для будь-якого віку, досить тільки врахувати зростання і габарити дитини.
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Найголовніше — навчити дитину утримувати рівновагу, в такому випадку йому не складе труднощів потім пересісти на підліткову та дорослу модель. У процесі навчання і подальшої їзди важливо використовувати шолом і налокітники, в іншому випадку при падінні можна отримати синці і садна.
Так що ж вибрати в підсумку?
Підсумковий вибір залежить від побажань вас і вашої дитини. Самокат вважається більш безпечним засобом пересування і вартість його нижче. З ним зручно переміщатися по рівних міських дорогах. Але якщо ви бажаєте в подальшому подорожувати за місто зі своїми дітьми, пріоритет все ж залишається за велосипедами, які, на відміну від самокатів, легко проїдуть навіть по грунтовій дорозі.