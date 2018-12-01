Саммит оказался продуктивным - Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Саммит G20, который прошел в аргентинской столице, оказался продуктивным. Такое мнение высказала на пресс-конференции в Буэнос-Айресе премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Это был продуктивный саммит. Мы продемонстрировали полную преданность взаимодействия по целому ряду сфер, включая реформирование Всемирной торговой организации (ВТО), а также о том, чтобы заставить мировую экономику работать на благо каждого", - заявила премьер-Министерка Тереза Мэй.
Мэй добавила, что участники форума "также обсудили другие ключевые приоритеты, такие как борьба с климатическими изменениями и укрепления глобального здоровья населения".
"Я также поздравляю те обязательства, которые были взяты в отношении усиления борьбы с современным рабством", - отметила премьер-Министерка Великобритании.
Напомним, лидеры стран G20 согласовали итоговое коммюнике, в котором говорится о необходимости наладить ситуацию в мировой торговле.