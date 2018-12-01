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Саміт виявився продуктивним - Мей

Саміт виявився продуктивним - Мей

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Саміт G20, який пройшов в аргентинській столиці, виявився продуктивним. Таку думку висловила на прес-конференції в Буенос-Айресі прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Це був продуктивний саміт. Ми продемонстрували повну відданість взаємодії з цілої низки сфер, включаючи реформування Світової організації торгівлі (СОТ), а також про те, щоб змусити світову економіку працювати на благо кожного”, — заявила прем’єр-міністерка Тереза Мей.

Мей додала, що учасники форуму “також обговорили інші ключові пріоритети, такі як боротьба з кліматичними змінами і зміцнення глобального здоров’я населення”.

“Я також вітаю ті зобов’язання, що були взяті у відношенні посилення боротьби з сучасним рабством”, — зазначила прем’єр-міністерка Британії.

Нагадаємо, лідери країн G20 погодили підсумкове комюніке, в якому йдеться про необхідність налагодити ситуацію в світовій торгівлі.

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