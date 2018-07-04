Саммит Украина-ЕС: лидеры подтвердят приверженность политике санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Европейский Союз на саммите Украина-ЕС подтвердит свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает УНН.
"Лидеры проведут оценку имплементации минских соглашений и напомнят о своей полной поддержке дипломатических усилий, осуществляемых в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. Лидеры подчеркивают необходимость полной имплементации минских соглашений всеми сторонами, акцентируя внимание на ответственности России в этом вопросе", - отметили в ЕС.
Также сообщается, что лидеры должны обсудить гуманитарные последствия конфликта и гуманитарную поддержку ЕС. Они планируют осудить ухудшение ситуации с правами человека в неконтролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, а также незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.
"При отсутствии прогресса (минских договоренностей - ред.) лидеры ЕС на прошлой неделе на июньском заседании Европейского Совета приняли решение о продлении экономических санкций, направленных на конкретные секторы российской экономики... ЕС подтвердит свою приверженность политике непризнания незаконной аннексии, в частности с помощью ограничительных мер", - говорится в сообщении.
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Кроме того, лидеры планируют осудить продолжение использования запрещенной Минском оружия и препятствование работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"Лидеры также призывают к освобождению незаконно задержанных украинских граждан в Крыму и России, включая украинского кинорежиссера Олега Сенцова", - отмечается в сообщении
Лидеры также должны обсудить более тесное сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере общей политики безопасности и обороны (ПРООН) и стратегические коммуникации. В повестке дня также обсуждение мероприятий результатов саммита "Восточного партнерства" и реализацию 20 целей к 2020 году.
Напомним, саммит Украина-ЕС состоится 9 июля в Брюсселе.