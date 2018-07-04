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Саміт Україна-ЄС: лідери підтвердять прихильність політиці санкцій проти РФ

Саміт Україна-ЄС: лідери підтвердять прихильність політиці санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Європейський Союз під час саміту Україна-ЄС підтвердить свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, передає УНН.

“Лідери проведуть оцінку імплементації мінських угод та нагадають про свою повну підтримку дипломатичних зусиль, що здійснюються в рамках „нормандського формату“ та Тристоронньої контактної групи. Лідери підкреслюють необхідність повної імплементації мінських угод всіма сторонами, наголошуючи на відповідальності Росії у цьому питанні”, — зазначили в ЄС.

Також повідомляється, що лідери мають обговорити гуманітарні наслідки конфлікту та гуманітарну підтримку ЄС. Вони планують засудити погіршення ситуації з правами людини в не контрольованих Києвом районах Донецької та Луганської областей, а також незаконно анексованих Криму та Севастополі.

“За відсутності прогресу (мінських домовленостей — ред. ) лідери ЄС минулого тижня на червневому засіданні Європейської Ради ухвалили рішення про продовження економічних санкцій, спрямованих на конкретні сектори російської економіки... ЄС підтвердить свою прихильність здійсненню своєї політики невизнання незаконної анексії, зокрема за допомогою обмежувальних заходів”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Євросоюзі назвали чотири основні теми саміту Україна-ЄС

Крім того, лідери мають засудити продовження використання забороненої Мінськом зброї та перешкоджання роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

“Лідери також закликають до звільнення незаконно затриманих українських громадян у Криму та Росії, включаючи українського кінорежисера Олега Сенцова”, — зазначили в блоці.

Лідери також мають обговорити тісніше співробітництво між Україною та ЄС у сфері спільної політики безпеки та оборони (ПРООН) та стратегічні коммунікації. На порядку денному також обговорення заходів результатів саміту “Східного партнерства” та реалізацію 20 цілей до 2020 року.

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться 9 липня в Брюсселі.

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