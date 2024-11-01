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13:11 • 53578 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самые интересные культурные события Киева: куда сходить до конца осени

Самые интересные культурные события Киева: куда сходить до конца осени

Киев  •  УНН

15:26 • 7344 просмотра

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В Киеве проходит серия культурных мероприятий, включая танцевальное представление, концерты и художественные экспозиции. Посетители смогут увидеть выступление «Пирог и Кнут», спектакль «Империя Ангелов» и выставки современного искусства.

Конец осени 2024 в Киеве полон разнообразными культурными мероприятиями: от выставок с глубокими смыслами до концертов с камерной музыкой. УНН подготовил подборку событий, которые стоит посетить каждому до конца этой волшебной поры.

Танцевальное представление "Один на один"

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Удивительное танцевальное представление, посвященное теме выбора, который каждый из нас делает каждый день.

Идея сюжета спектакля  заключается в том, что мы постоянно сталкиваемся  с трудностями, масштабы которых часто выходят за пределы нашего контроля. И когда приходится решать проблему самостоятельно - важно сделать выбор, который будет вызывать гордость.

"В этом городе  общество - те, кто подталкивают к действиям и те, кто забирает мечты. В этом городе каждый житель сталкивается с выбором в своей истории. И когда уже стоит с проблемой Один на Один - то делает такой выбор, за который будет горд перед собой.", - говорится в анонсе.

Интересно, что над проектом работало 20 профессиональных хореографов разных стилей, которые ставили шоу для известных украинских звезд. Например, для Артема Пивоварова, Клавдии Петровны, MONATIK, OTOY, YAKTAK и KRYLATA. 

Где: Центр культуры и искусств КПИ, проспект Берестейский, 37

Когда: 03.11.2024

Концерт Пирог и Кнут в Национальной филармонии Украины 

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Концерт группы, которая через свое творчество популяризирует украинский язык и дает новое дыхание поэзии известных украинских поэтов. Так, например, на мероприятии будет звучать песня "Гаї шумлять", написанная на основе стихотворения Павла Тычины, и за год успела набрать более 20 млн прослушиваний.

Ивент будет интересным тем, кто хочет немного больше познакомиться с литературным достоянием Украины и поддержать развитие современной украинской музыки.

Где: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2

Когда: 05.11 и 06.11

Спектакль "Империя Ангелов"

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Спектакль, рассказывающий о человеке, который после смерти становится ангелом-хранителем для трех подопечных: бездомного преступника, французского писателя и молодой американки, которая совсем скоро станет "Мисс Вселенная". Основой для спектакля стала известная книга-бестселлер Бернара Вербера, которую уже называют "Одой жизни". Тираж более 10 миллионов экземпляров, и она входит в список самых популярных книг мира.

В постановке используются произведения современных американских и европейских композиторов и классиков, что подарит зрителям незабываемые впечатления.

Где: Дом кино, улица Саксаганского, 6

Когда: 09.11

Выставка "Истоки. К 125-летию выставки к ХІ Археологическому съезду"

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Уникальность этой выставки заключается в том, что здесь будут представлены экспонаты, которые демонстрировались на первой экспозиции Национального музея истории Украины, которую в 1899 презентовал Викентий Хвойка. В частности, это кремневые орудия труда с Киево-Кирилловской палеолитической стоянки, а также, скифские древности, обнаруженные в курганах вблизи с. волковцы на Сумщине. К тому же посетители могут ознакомиться с представленными документами, связанными с музейной деятельностью Викентия Хвойки, которые хранятся в НМИУ.

Где: Национальный художественный музей Украины, улица Михаила Грушевского, 6

Когда: с 10.10 по 09.11

Елена Турянская. Агапе. Абсолютная любовь

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Проект украинской художницы Елены Турянской, состоящий из ее работ 2023-2024 годов. В нем художница через искусство фиксирует собственные воспоминания и воспоминания других людей о событиях, которые сейчас проживает каждый украинец. Поэтому все представленные работы пронизаны собственными переживаниями. 

В создании своих работ художница использовала наряду с традиционными графическими материалами и нехудожественные - строительные (стеклообои, резиновую краску и т.д.). Это все для того, чтобы передать контраст прочности материалов с неуверенностью памяти и воспоминаний, которые буквально ассоциируются с понятиями "восстановления" и "восстановления".

Где: Мистецький арсенал, улица Лаврская 10-12

Когда: с 24.10.2024 по 02.02.2024

Групповая выставка "Sci-Fi Art (научно-фантастическое искусство)"

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Галерея Portal 11 вместе с 15-ю современными украинскими художниками презентовала выставку в стиле "Sci-Fi Art". Такой стиль довольно связан с литературой и кино и визуализирует научные или фантастические концепции, идеи и представления. А также, его часто используют для визуального выражения будущих технологий, космических путешествий, межзвездных сражений, инопланетных миров, а также научно-фантастических историй и концепций. Поэтому в этой групповой выставке представлены работы художников, через которые они показали собственные представления о развитии технологий. 

Где: Трехсвятительская, 11

Когда: с 19.10.2024 по 24.11.2024

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураКиев
ukrainaУкраина
kievКиев