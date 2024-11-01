Самые интересные культурные события Киева: куда сходить до конца осени

Конец осени 2024 в Киеве полон разнообразными культурными мероприятиями: от выставок с глубокими смыслами до концертов с камерной музыкой. УНН подготовил подборку событий, которые стоит посетить каждому до конца этой волшебной поры.

Танцевальное представление "Один на один"

Удивительное танцевальное представление, посвященное теме выбора, который каждый из нас делает каждый день.

Идея сюжета спектакля заключается в том, что мы постоянно сталкиваемся с трудностями, масштабы которых часто выходят за пределы нашего контроля. И когда приходится решать проблему самостоятельно - важно сделать выбор, который будет вызывать гордость.

"В этом городе общество - те, кто подталкивают к действиям и те, кто забирает мечты. В этом городе каждый житель сталкивается с выбором в своей истории. И когда уже стоит с проблемой Один на Один - то делает такой выбор, за который будет горд перед собой.", - говорится в анонсе.

Интересно, что над проектом работало 20 профессиональных хореографов разных стилей, которые ставили шоу для известных украинских звезд. Например, для Артема Пивоварова, Клавдии Петровны, MONATIK, OTOY, YAKTAK и KRYLATA.

Где: Центр культуры и искусств КПИ, проспект Берестейский, 37

Когда: 03.11.2024

Концерт Пирог и Кнут в Национальной филармонии Украины

Концерт группы, которая через свое творчество популяризирует украинский язык и дает новое дыхание поэзии известных украинских поэтов. Так, например, на мероприятии будет звучать песня "Гаї шумлять", написанная на основе стихотворения Павла Тычины, и за год успела набрать более 20 млн прослушиваний.

Ивент будет интересным тем, кто хочет немного больше познакомиться с литературным достоянием Украины и поддержать развитие современной украинской музыки.

Где: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2

Когда: 05.11 и 06.11

Спектакль "Империя Ангелов"

Спектакль, рассказывающий о человеке, который после смерти становится ангелом-хранителем для трех подопечных: бездомного преступника, французского писателя и молодой американки, которая совсем скоро станет "Мисс Вселенная". Основой для спектакля стала известная книга-бестселлер Бернара Вербера, которую уже называют "Одой жизни". Тираж более 10 миллионов экземпляров, и она входит в список самых популярных книг мира.

В постановке используются произведения современных американских и европейских композиторов и классиков, что подарит зрителям незабываемые впечатления.

Где: Дом кино, улица Саксаганского, 6

Когда: 09.11

Выставка "Истоки. К 125-летию выставки к ХІ Археологическому съезду"

Уникальность этой выставки заключается в том, что здесь будут представлены экспонаты, которые демонстрировались на первой экспозиции Национального музея истории Украины, которую в 1899 презентовал Викентий Хвойка. В частности, это кремневые орудия труда с Киево-Кирилловской палеолитической стоянки, а также, скифские древности, обнаруженные в курганах вблизи с. волковцы на Сумщине. К тому же посетители могут ознакомиться с представленными документами, связанными с музейной деятельностью Викентия Хвойки, которые хранятся в НМИУ.

Где: Национальный художественный музей Украины, улица Михаила Грушевского, 6

Когда: с 10.10 по 09.11

Елена Турянская. Агапе. Абсолютная любовь

Проект украинской художницы Елены Турянской, состоящий из ее работ 2023-2024 годов. В нем художница через искусство фиксирует собственные воспоминания и воспоминания других людей о событиях, которые сейчас проживает каждый украинец. Поэтому все представленные работы пронизаны собственными переживаниями.

В создании своих работ художница использовала наряду с традиционными графическими материалами и нехудожественные - строительные (стеклообои, резиновую краску и т.д.). Это все для того, чтобы передать контраст прочности материалов с неуверенностью памяти и воспоминаний, которые буквально ассоциируются с понятиями "восстановления" и "восстановления".

Где: Мистецький арсенал, улица Лаврская 10-12

Когда: с 24.10.2024 по 02.02.2024

Групповая выставка "Sci-Fi Art (научно-фантастическое искусство)"

Галерея Portal 11 вместе с 15-ю современными украинскими художниками презентовала выставку в стиле "Sci-Fi Art". Такой стиль довольно связан с литературой и кино и визуализирует научные или фантастические концепции, идеи и представления. А также, его часто используют для визуального выражения будущих технологий, космических путешествий, межзвездных сражений, инопланетных миров, а также научно-фантастических историй и концепций. Поэтому в этой групповой выставке представлены работы художников, через которые они показали собственные представления о развитии технологий.

Где: Трехсвятительская, 11

Когда: с 19.10.2024 по 24.11.2024