Масштабная кибератака, осуществленная специалистами ГУР МО, в конце мая оставила без связи не менее 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, прежде всего в Крыму. Представители российских провайдеров называют ее самой мощной DDos-атакой, с которой им когда-либо приходилось сталкиваться. Об этом УНН сообщил источник в ГУР.

Детали

В интервью генеральный директор одного из российских операторов связи Иван Зима заявил, что после кибератаки ГУР на хотя бы частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов. По факту же значительное количество абонентов оставались без связи более двух суток, указал источник УНН. Атака затронула как сети абонентов, так и сети операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой.

Как отмечают сами же представители провайдеров, во время восстановления связи они испытывали трудности в коммуникации с абонентами. Опасаясь традиционного российского мошенничества, абоненты отказывались предоставлять операторам свою актуальную контактную информацию, а 20% абонентов отказались от модернизации сетевого оборудования, что в будущем могло бы защитить их от дальнейших атак.

В то же время, по данным источника УНН в ГУР, провайдером пришлось привлекать сотни дополнительных технических специалистов, в частности для обработки многочисленных обращений недовольных клиентов.

Одним из наиболее пострадавших провайдеров стал телеком-оператор "Миранда-медиа". Абоненты этого провайдера не только не имели доступа к связи, но также не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы.

Пользователи "Миранды-медиа" (которая на оккупированных территориях работает под брендом "Миртелеком") не могли воспользоваться доступом к сети в Крыму, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, значительное поражение получили сети российского провайдера "Фарлайн", прежде всего на территории Крыма.

Как отметил источник в ГУР, подобные атаки продолжились и в июне. Под ударом в частности оказались сети все той же "Миранда-медиа", серверы пропагандистских СМИ, серверы местных органов оккупационной-власти, контакт-центры, системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту, ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов, платежные системы.

Это привело к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов на территории оккупированного Крыма, задержке многих авиарейсов, возникновению значительных пробок на Крымском мосту.