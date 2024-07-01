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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Найпотужніша в історії": російські провайдери досі не оговталися від червневої кібератаки ГУР

Київ • УНН

 • 23546 перегляди

Наприкінці червня Головне управління розвідки міністерства оборони України здійснило масштабну кібератаку, внаслідок якої щонайменше 250 000 абонентів на тимчасово окупованих територіях, насамперед у Криму, залишилися без зв'язку на понад два дні, завдавши серйозної шкоди російським провайдерам та їхній інфраструктурі.

"Найпотужніша в історії": російські провайдери досі не оговталися від червневої кібератаки ГУР

Масштабна кібератака, здійснена фахівцями ГУР МО, наприкінці червня залишила без звʼязку щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім у Криму. Представники російських провайдерів називають її найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися. Про це УНН повідомило джерело в ГУР. 

Деталі 

В інтервʼю генеральний директор одного з російських операторів звʼязку Іван Зима заявив, що після кібератаки ГУР на бодай часткове відновлення звʼязку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин. По факту ж значна кількість абонентів залишалися без звʼязку понад дві доби, вказало джерело УНН. Атака торкнулася як мереж абонентів, так і мереж операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою.

Як зазначають самі ж представники провайдерів, під час відновлення звʼязку вони відчували труднощі в комунікації з абонентами. Побоюючись традиційного російського шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію, а 20% абонентів відмовилися від модернізації мережевого обладнання, що в майбутньому могло б захистити їх від подальших атак.

Водночас, за даними джерела УНН в ГУР,  провайдером довелося залучати сотні додаткових технічних спеціалістів, зокрема для обробки численних звернень невдоволених клієнтів.

Одним з найбільш постраждалих провайдерів став телеком-оператор "Міранда-медіа". Абоненти цього провайдера не лише не мали доступу до звʼязку, але також не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.

Користувачі "Міранди-медіа" (яка на окупованих територіях працює під брендом "Міртелеком") не могли скористатися доступом до мережі в Криму, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Крім того значного ураження зазнали мережі російського провайдера "Фарлайн", передусім на території Криму.

Як зауважило джерело в ГУР, подібні атаки продовжилися. Під ударом зокрема опинилися мережі все тієї ж "Міранда-медіа", сервери пропагандистських ЗМІ, сервери місцевих органів окупаційної-влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси і мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи. 

Це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст на території окупованого Криму, затримки багатьох авіарейсів, виникнення значних заторів на Кримському мосту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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