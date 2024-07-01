"Найпотужніша в історії": російські провайдери досі не оговталися від червневої кібератаки ГУР
Київ • УНН
Наприкінці червня Головне управління розвідки міністерства оборони України здійснило масштабну кібератаку, внаслідок якої щонайменше 250 000 абонентів на тимчасово окупованих територіях, насамперед у Криму, залишилися без зв'язку на понад два дні, завдавши серйозної шкоди російським провайдерам та їхній інфраструктурі.
Масштабна кібератака, здійснена фахівцями ГУР МО, наприкінці червня залишила без звʼязку щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім у Криму. Представники російських провайдерів називають її найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися. Про це УНН повідомило джерело в ГУР.
Деталі
В інтервʼю генеральний директор одного з російських операторів звʼязку Іван Зима заявив, що після кібератаки ГУР на бодай часткове відновлення звʼязку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин. По факту ж значна кількість абонентів залишалися без звʼязку понад дві доби, вказало джерело УНН. Атака торкнулася як мереж абонентів, так і мереж операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою.
Як зазначають самі ж представники провайдерів, під час відновлення звʼязку вони відчували труднощі в комунікації з абонентами. Побоюючись традиційного російського шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію, а 20% абонентів відмовилися від модернізації мережевого обладнання, що в майбутньому могло б захистити їх від подальших атак.
Водночас, за даними джерела УНН в ГУР, провайдером довелося залучати сотні додаткових технічних спеціалістів, зокрема для обробки численних звернень невдоволених клієнтів.
Одним з найбільш постраждалих провайдерів став телеком-оператор "Міранда-медіа". Абоненти цього провайдера не лише не мали доступу до звʼязку, але також не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.
Користувачі "Міранди-медіа" (яка на окупованих територіях працює під брендом "Міртелеком") не могли скористатися доступом до мережі в Криму, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Крім того значного ураження зазнали мережі російського провайдера "Фарлайн", передусім на території Криму.
Як зауважило джерело в ГУР, подібні атаки продовжилися. Під ударом зокрема опинилися мережі все тієї ж "Міранда-медіа", сервери пропагандистських ЗМІ, сервери місцевих органів окупаційної-влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси і мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи.
Це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст на території окупованого Криму, затримки багатьох авіарейсів, виникнення значних заторів на Кримському мосту.