Самая длинная с 2022 года: в Полтавской области воздушная тревога длилась более 14 часов
Киев • УНН
На Полтавщине зафиксирована самая длинная воздушная тревога с 2022 года, которая длилась более 14 часов. Несмотря на звуки взрывов, попаданий и пострадавших не зафиксировано.
В Полтавской области воздушная тревога продолжалась более 14 часов. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.
"Уже более 14 часов продолжается воздушная тревога на Полтавщине. Это самая длинная тревога в области с 2022 года. В течение этого времени в регионе могли слышать звуки взрывов. К счастью, попаданий не зафиксировано. Пострадавших также нет", - сообщил Пронин.
Сейчас в Полтавской области объявлен отбой воздушной тревоги.
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