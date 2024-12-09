Самая большая елка Румынии шлепнулась из-за сильного ветра
Киев • УНН
29-метровая рождественская елка весом 17 тонн упала в румынском городе Брашов из-за сильного ветра. Пострадавших нет, местные власти планируют восстановить праздничное украшение города.
Самая большая елка Румынии, которая была установлена в городе Брашове, упала из-за сильного ветра. О пострадавших информации нет, передает УНН со ссылкой на Bugetul.
Инцидент имел место 5 дней назад.
Рождественская елка, известная своими огромными размерами и яркими украшениями, была главным украшением праздничного Брашова. Именно ее признали самой большой в стране, ведь ее высота составляла 29 метров, а весом новогодняя красавица была 17 тонн.
Причины ее падения пока неизвестны, но предполагают, что это могло произойти из-за сильного ветра или недостатков конструкции.
К счастью, обошлось без пострадавших или серьезных убытков. Местные власти оперативно приняли меры для обеспечения безопасности и оценки ситуации. Ожидается, что елку заменят или восстановят, чтобы поддержать праздничную атмосферу и сохранить традицию города.
Напомним
В Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке страны. Рядом с елкой будет и красивая и тоже символическая фотозона - "Крылья Феникса".