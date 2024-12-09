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Самая большая елка Румынии шлепнулась из-за сильного ветра

Самая большая елка Румынии шлепнулась из-за сильного ветра

Киев  •  УНН

 • 3488 просмотра

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29-метровая рождественская елка весом 17 тонн упала в румынском городе Брашов из-за сильного ветра. Пострадавших нет, местные власти планируют восстановить праздничное украшение города.

Самая большая елка Румынии, которая была установлена в городе Брашове, упала из-за сильного ветра. О пострадавших информации нет, передает УНН со ссылкой на Bugetul.

Инцидент имел место 5 дней назад.

Рождественская елка, известная своими огромными размерами и яркими украшениями, была главным украшением праздничного Брашова. Именно ее признали самой большой в стране, ведь ее высота составляла 29 метров, а весом новогодняя красавица была 17 тонн.

Причины ее падения пока неизвестны, но предполагают, что это могло произойти из-за сильного ветра или недостатков конструкции.

К счастью, обошлось без пострадавших или серьезных убытков. Местные власти оперативно приняли меры для обеспечения безопасности и оценки ситуации. Ожидается, что елку заменят или восстановят, чтобы поддержать праздничную атмосферу и сохранить традицию города.

Напомним

В Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке страны. Рядом с елкой будет и красивая и тоже символическая фотозона - "Крылья Феникса".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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