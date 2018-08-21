Сальвадор разрывает дипотношения с Тайванем
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство Сальвадора принял решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. С таким заявлением выступил президент латиноамериканского государства Сальвадор Санчес Серен, сообщает УНН со ссылкой на издание The New York Times.
“Правительство решило разорвать дипотношения, до этого дня поддерживаемые Сальвадором и Тайванем, и установить дипломатические отношения с КНР, — цитирует президента в Twitter его канцелярия. — Чтобы принять это решение, мы тщательно проанализировали нашу внешне- и внутриполитическую ситуацию с учетом национальных целей и после консультаций с различными секторами в стране”.
Глава государства отметил, что тайваньская администрация уже получила соответствующее официальное уведомление.
Глава МИД Тайваня Джозеф У на пресс-конференции увязал разрыв дипотношений с тем, что руководство Сальвадора неожиданно запросило от тайваньской стороны “астрономическую сумму” в качестве требуемой финансовой помощи.
Тайвань — провинция КНР, имеющая особый статус, что означает невозможность поддержания какими-либо странами или территориями мира официальных контактов с Тайванем без ведома Пекина на любом уровне. В то же время в силу ряда исторических причин этот принцип не соблюдают несколько стран, число которых постоянно сокращается.
Как сообщал УНН, Трамп признал неконституционными некоторые положения оборонного бюджета по РФ, в том числе касательно оккупированного Крыма и Тайваня.