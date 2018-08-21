Сальвадор розриває дипвідносини з Тайванем
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд Сальвадору прийняв рішення про розрив дипломатичних відносин з Тайванем. З такою заявою виступив президент латиноамериканської держави Сальвадор Санчес Серен, повідомляє УНН з посиланням на видання The New York Times.
“Уряд вирішив розірвати дипвідносини, до цього дня підтримувані Сальвадором і Тайванем, і встановити дипломатичні відносини з КНР, — цитує президента в Twitter його канцелярія. — Щоб прийняти це рішення, ми ретельно проаналізували нашу зовнішньо- і внутрішньополітичну ситуацію з урахуванням національних цілей і після консультацій з різними секторами в країні”.
Глава держави зазначив, що тайванська адміністрація вже отримала відповідне офіційне повідомлення.
Глава МЗС Тайваню Джозеф У на прес-конференції пов’язав розрив дипвідносин з тим, що керівництво Сальвадора несподівано запросило від тайванської сторони “астрономічну суму” в якості необхідної фінансової допомоги.
Тайвань — провінція КНР, що має особливий статус, що означає неможливість підтримки будь-якими країнами або територіями світу офіційних контактів з Тайванем без відома Пекіна на будь-якому рівні. У той же час через силу низки історичних причин цей принцип не дотримуються декілька країн, число яких постійно скорочується.
Як повідомляв УНН, Трамп визнав неконституційними деякі положення оборонного бюджету по РФ, зокрема і щодо окупованого Криму та Тайваню.