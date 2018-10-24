Сальмонелла и гепатит А: контроллеры предоставили результаты проверок отечественных ресторанов

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В текущем году более трети отравлений были связаны с заведениями общественного питания и торговли. Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Она уточнила, что на протяжении 9 месяцев текущего года 35% вспышек острых кишечных заболеваний были связаны с объектами ресторанного хозяйства и торговли, а 14,4% со случаями заболевания в быту.

"На первом месте находятся вспышки вирусной этиологии (рота, норавирусы) - 27%, 27,3% - вспышки вызванные сальмонеллами, 11% - вирусами гепатита А, 14% - другими бактериальными возбудителями, 12% - неустановленной этиологией", - отметила Григоренко.

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По результатам нарушений, установленных при расследовании вспышек, временно приостанавливалось функционирование 70 объектов. Был составлен 61 протокол о наложении штрафов, привлечены к дисциплинарной ответственности четыре должностных лиц, отстранены от работы 44 работника, добавила она.

Как писал УНН, за 8 месяцев этого года в украинских учебных заведениях зарегистрировано 55 вспышек острых кишечных инфекций.

Также напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, массовым отравлением в детских учреждениях "способствует" несовершенная правовая база.

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