Сальмонела та гепатит А: контролери надали результати перевірок вітчизняних ресторанів

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У поточному році понад третина отруєнь були пов’язані із закладами ресторанного господарства та торгівлі. Про це повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.

Вона уточнила, що впродовж 9 місяців поточного року 35% спалахів гострих кишкових захворювань були пов’язані з об’єктами ресторанного господарства та торгівлі, а 14,4% з випадками захворювання у побуті.

“На першому місці знаходяться спалахи вірусної етіології (рота, норавіруси) — 27%, 27,3% — спалахи викликані сальмонелами, 11% — вірусами гепатиту А, 14% — іншими бактеріальними збудниками, 12% — невстановленої етіології”, — зазначила Григоренко.

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За результатами порушень, встановлених при розслідуванні спалахів, тимчасово призупинялось функціонування 70 об’єктів. Було складено 61 протокол про накладання штрафів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чотирьох посадових осіб, відсторонено від роботи 44 працівника, додала вона.

Як писав УНН, за 8 місяців цього року в українських закладах освіти зареєстровано 55 спалахів гострих кишкових інфекцій.

Також нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, масовим отруєнням у дитячих установах “сприяє” недосконала правова база.

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