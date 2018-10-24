Сальмонела та гепатит А: контролери надали результати перевірок вітчизняних ресторанів

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У поточному році понад третина отруєнь були пов’язані із закладами ресторанного господарства та торгівлі. Про це повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.