Масове отруєння людей і наростаючий бунт селян: у чому звинувачують виробника масла "Чумак"

Люди скаржаться, що "Кернел" продовжує договори оренди земельного паю нібито шляхом підробки документів.

"З підробкою документів зіткнувся особисто, коли забирав після смерті мами пай з господарства, щоб обробляти самостійно. З'ясувалося, що юридичний відділ підробив мамин підпис і змінив рік дії договору оренди: договір був укладений до 2019 року, а став до 2025", - розповів місцевий житель Іван Карпець.

Видання пише, що "Кернел" обдурив селян. Обіцяв їм працевлаштування в обмін на пай, але зрештою селяни залишилися і без роботи, і без землі.

Полтавчани запевняють, що з приходом "Кернел" вони втратили низку аграрних підприємств, а їхній автотракторний парк компанія вирізала на металобрухт.

Раніше УНН вже повідомляв, що "Кернел" збанкрутував і колишнього гіганта цукрової галузі - компанію "Укррос". Вперше менеджери "Кернел" з'явилися в "Укррос" в 2012 році, а вже через 6 років цей цукровий союз припинив своє існування.

Тим часом, інцидент з полтавчанами, як і отруєння жителів Тернопільської області, "Кернел" ніяк не коментує. Останнє офіційне повідомлення компанії для ЗМІ датоване лютим 2018 року.

Разом з тим, ці фактори можуть стати причиною відмови в нових кредитах компанії.

Наприклад, на сайті Європейського банку реконструкції і розвитку зазначено, що "ЄБРР може не фінансувати певні продукти або процеси, якщо вони завдають шкоди навколишньому середовищу або якщо забезпечити належне пом'якшення несприятливого впливу неможливо".

Про збиток навколишнього середовища можуть свідчити дані контролюючих органів, які після отруєння людей в Тернопільській області заявили, що "Кернел" порушує правила обприскування хімікатами полів, наближаючись до житлової забудови менше ніж на 550 м. І що більш важливо - у відібраних у компанії зразках соняшнику фахівці виявили гербіциди "Ураган форте", які містять гліфосат.

Гербіцид гліфосат в березні 2015 року Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР) класифікувало як канцерогенний, оскільки є "деякі свідчення", що вказують на ймовірність виникнення у людей раку при його використанні.

Про негативний вплив гліфосату на здоров'я людини говорять і вітчизняні експерти.

"З соняшнику, обробленого пестицидами, виготовлять масло з пестицидами. Це - онкологія. Будьте впевнені", - зазначила Алла Войцеховська.

"Кернел", нагадаємо, випускає соняшникову олію ТМ "Чумак", "Щедрий дар", "Стожар".