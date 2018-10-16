Масове отруєння людей і наростаючий бунт селян: у чому звинувачують виробника масла "Чумак"

ukru
Ексклюзив
15:27 • 50377 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 91314 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133680 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112132 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104767 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112252 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135644 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74827 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83228 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173586 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58078 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 120013 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 103251 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80410 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78574 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133676 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135639 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173583 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514042 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 1147 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22009 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22808 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31149 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58078 перегляди
Актуальне
Масове отруєння людей і наростаючий бунт селян: у чому звинувачують виробника масла "Чумак"

Масове отруєння людей і наростаючий бунт селян: у чому звинувачують виробника масла "Чумак"

Київ • УНН

 • 15277 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. З кінця вересня компанію українських мільярдерів Андрія Веревського і Віталія Хомутинніка "Кернел" переслідують неприємності. Минулого місяця їхня компанія стала винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області, а вже цього - полтавчани звинуватили "Кернел" в незаконному привласненні їхньої землі, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Люди скаржаться, що "Кернел" продовжує договори оренди земельного паю нібито шляхом підробки документів.

"З підробкою документів зіткнувся особисто, коли забирав після смерті мами пай з господарства, щоб обробляти самостійно. З'ясувалося, що юридичний відділ підробив мамин підпис і змінив рік дії договору оренди: договір був укладений до 2019 року, а став до 2025", - розповів місцевий житель Іван Карпець.

Видання пише, що "Кернел" обдурив селян. Обіцяв їм працевлаштування в обмін на пай, але зрештою селяни залишилися і без роботи, і без землі.

Полтавчани запевняють, що з приходом "Кернел" вони втратили низку аграрних підприємств, а їхній автотракторний парк компанія вирізала на металобрухт.

Раніше УНН вже повідомляв, що "Кернел" збанкрутував і колишнього гіганта цукрової галузі - компанію "Укррос". Вперше менеджери "Кернел" з'явилися в "Укррос" в 2012 році, а вже через 6 років цей цукровий союз припинив своє існування.

Тим часом, інцидент з полтавчанами, як і отруєння жителів Тернопільської області, "Кернел" ніяк не коментує. Останнє офіційне повідомлення компанії для ЗМІ датоване лютим 2018 року.

Разом з тим, ці фактори можуть стати причиною відмови в нових кредитах компанії.

Наприклад, на сайті Європейського банку реконструкції і розвитку зазначено, що "ЄБРР може не фінансувати певні продукти або процеси, якщо вони завдають шкоди навколишньому середовищу або якщо забезпечити належне пом'якшення несприятливого впливу неможливо".

Про збиток навколишнього середовища можуть свідчити дані контролюючих органів, які після отруєння людей в Тернопільській області заявили, що "Кернел" порушує правила обприскування хімікатами полів, наближаючись до житлової забудови менше ніж на 550 м. І що більш важливо - у відібраних у компанії зразках соняшнику фахівці виявили гербіциди "Ураган форте", які містять гліфосат.

Гербіцид гліфосат в березні 2015 року Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР) класифікувало як канцерогенний, оскільки є "деякі свідчення", що вказують на ймовірність виникнення у людей раку при його використанні.

Про негативний вплив гліфосату на здоров'я людини говорять і вітчизняні експерти.

"З соняшнику, обробленого пестицидами, виготовлять масло з пестицидами. Це - онкологія. Будьте впевнені", - зазначила Алла Войцеховська.

"Кернел", нагадаємо, випускає соняшникову олію ТМ "Чумак", "Щедрий дар", "Стожар".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04