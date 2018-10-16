Массовое отравление людей и нарастающий бунт селян: в чем обвиняют производителя масла “Чумак”

Люди жалуются, что “Кернел” продлевает договоры аренды земельного пая якобы путем подделки документов.

“С подделкой документов столкнулся лично, когда забирал после смерти мамы пай из хозяйства, чтобы обрабатывать самостоятельно. Выяснилось, что юридический отдел подделал мамину подпись и изменил год действия договора аренды: договор был заключен до 2019 года, а стал до 2025”, — рассказал местный житель Иван Карпец.

Издание пишет, что “Кернел” обманул селян. Обещал им трудоустройство в обмен на пай, но по итогу селяне остались и без работы, и без земли.

Полтавчане уверяют, что с приходом “Кернел” они лишились ряда аграрных предприятий, а их автотракторный парк компания вырезала на металлолом.

Ранее УНН уже сообщал, что “Кернел” обанкротил и бывшего гиганта сахарной отрасли — компанию “Укррос”. Впервые менеджеры “Кернел” появились в “Укрросе” в 2012 году, а уже через 6 лет этот сахарный союз завершил свое существование.

Тем временем, инцидент с полтавчанами, как и отравление жителей Тернопольской области, “Кернел” никак не комментирует. Последнее официальное сообщение компании для СМИ датировано февралем 2018 года.

Вместе с тем, эти факторы могут стать причиной отказа в новых кредитах компании.

К примеру, на сайте Европейского банка реконструкции и развития указано, что “ЕБРР может не финансировать определенные продукты или процессы, если они наносят ущерб окружающей среде или если обеспечить надлежащее смягчение неблагоприятного воздействия невозможно”.

Об ущербе окружающей среды могут свидетельствовать данные контролирующих органов, которые после отравления людей в Тернопольской области заявили, что “Кернел” нарушает правила опрыскивания химикатами полей, приближаясь к жилой застройке менее, чем на 550 м. И что более важно — в отобранных у компании образцах подсолнечника специалисты обнаружили гербициды “Ураган форте”, содержащие глифосат.

Гербицид глифосат в марте 2015 года Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало как канцерогенный, поскольку имеются “некоторые свидетельства”, указывающие на вероятность возникновения у людей рака при его использовании.

О негативном воздействии глифосата на здоровье человека говорят и отечественные эксперты.

“Из подсолнечника, обработанного пестицидами, изготовят масло с пестицидами. Это — онкология. Будьте уверены”, — отметила Алла Войцеховская.

“Кернел”, напомним, выпускает подсолнечное масло ТМ “Чумак”, “Щедрый дар”, “Стожар”.