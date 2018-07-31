Компанії екс-регіонала Хомутинніка збанкрутували цукрового гіганта

Ще в 2008 році у складі "Укррос" було 6 цукрових заводів: "Чортківський цукровий завод" (Тернопільська обл.), "Пальмірський цукровий завод" (Черкаська обл.), "Савинський цукровий завод" (Харківська обл.), "Куп'янський цукровий комбінат" (Харківська обл.), "Губиниський цукровий завод" (Дніпропетровська обл.) і СГП "Цукрове" (Харківська обл.). Крім того, компанії належали кілька сільгосппідприємств.

"ПАТ "Цукровий союз "Укррос", що займає лідируючі позиції в цукровій галузі України, планує в 2008 році розширити присутність компанії на роздрібному ринку. У зв'язку з цим торгово-промислова компанія має намір збільшити обсяг реалізації фасованого цукру під торговою маркою "Їжа! На кожен день" на 20 млн грн, повідомила прес-служба компанії.

За словами голови Ради директорів ПАТ "Цукровий союз "Укррос" Олексія Крутибича, це стане можливим завдяки збільшенню виробничих потужностей з випуску фасованої продукції європейського рівня на 6 тис. тонн на рік.

Збільшення обсягів реалізації дозволить компанії зміцнити її лідируючі позиції на продовольчому ринку України", - заявляли в компанії в 2008 році.

Але вже в 2012 році Наглядова рада компанії призначила директором за сумісництвом Дмитра Гапчича, який обіймав посаду директора департаменту агропромислового розвитку "Кернел-Трейд".

З тих пір пройшло ще шість років і "Укррос" завершив своє фактичне існування на ринку. У квітні 2018 році суддя господарського суду Полтавської області Лідія Іванко відкрила провадження у справі про банкрутство "Цукрового союзу "Укррос". Єдиними заявленими кредиторами, не рахуючи ДФС, виявилися компанії групи "Кернел", яка до моменту банкрутства і очолювала "Укррос".

Так, "Кернел-Трейд" заявив вимоги на суму 3,2 млн грн, "Кропивницький маслоекстраційний завод" - на 415 тис. грн, "СІТІ БІЗНЕС ЕСТЕЙТ" - 89 тис. грн.

Іншими словами, банкрутство цукрового гіганта з шістьма цукровими заводами оцінено приблизно в 3,5 млн грн. Приблизно на таку ж суму власник "Кернел", депутат Віталій Хомутиннік придбав собі на днях два автомобіля "Toyota Land Cruiser 200".

Але банкрутство "Укррос" сталося не просто так, вважають експерти.

"Банкрутство в цілому - нормальний процес, якщо він адекватний. Але з огляду на наші реалії, я не виключаю штучне доведення до банкрутства і списання боргів на банкрута. Компанія могла "влетіти", купити підприємство, списати на нього борги і в такий спосіб оздоровиться. Такі маніпулятивні техніки у нас є, і я їх не виключаю в даному випадку", - розповів економіст Віктор Борщевський.

Для "Кернел" така схема могла послужити інструментом оптимізації витрат, продовжив експерт.

"Цукор і масло входять до п'ятірки основних експортних культур України. Тобто, якщо компанія працює на експорт, тому що я точно знаю, що вона (Кернел - ред.) не працює на кінцевого споживача, і у неї є ринки збуту, то зрозуміло, що чим більше у неї зерна, сої, ріпаку та цукру, чим більше вона має потенціалу, тим більше вона може маневрувати в межах ринку. Закупив цукор, ринковий потенціал зростає, перекинув збитки-доходи - логіка в цьому є.

А далі, мабуть, щось пішло не так, і оскільки покупка була відносно недавно, то на рівні здогадок можна допустити, що це один з методів оптимізації витрат: купили - скинули якісь борги на банкрута по іншим підприємствам, очистилися, і банкрута поховали з боргами", - резюмував Борщевський.