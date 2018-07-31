Компании экс-регионала Хомутынника обанкротили сахарного гиганта

Еще в 2008 году в составе “Укррос” было 6 сахарных заводов: “Чертковский сахарный завод” (Тернопольская обл.), “Пальмирский сахарный завод” (Черкасская обл.), “Савинский сахарный завод” (Харьковская обл.), “Купянский сахарный комбинат” (Харьковская обл.), “Губинихский сахарный завод” (Днепропетровская обл.) и СХП “Цукрове” (Харьковская обл.). Кроме того, компании принадлежали несколько сельхозпредприятий.

"ПАО “Сахарный союз “Укррос”, занимающий лидирующие позиции в сахарной отрасли Украины, планирует в 2008 году расширить присутствие компании на розничном рынке. В этой связи торгово-промышленная компания намерена увеличить объем реализации фасованного сахара под торговой маркой “еДА! На каждый день” на 20 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

По словам председателя Совета директоров ПАО “Сахарный союз "Укррос" Алексея Крутыбича, это станет возможным благодаря увеличению производственных мощностей по выпуску фасованной продукции европейского уровня на 6 тыс. тонн в год.

Увеличение объемов реализации позволит компании укрепить ее лидирующие позиции на продовольственном рынке Украины”, — заявляли в компании в 2008 году.

Но уже в 2012 году Наблюдательный совет компании назначил директором по совместительству Дмитрия Гапчича, занимающего должность директора департамента агропромышленного развития “Кернел-Трейд”.

С тех пор прошло еще шесть лет и “Укррос” завершил свое фактическое существование на рынке. В апреле 2018 году судья хозяйственного суда Полтавской области Лидия Иванко открыла производство в деле о банкротстве “Сахарного союза “Укррос”. Единственными заявленными кредиторами, не считая ГФС, оказались компании группы “Кернел”, которая до момента банкротства и возглавляла “Укррос”.

Так, “Кернел- Трейд” заявил требования на сумму 3,2 млн грн, “Кропивницкий маслоэкстрационный завод” — на 415 тыс. грн, “СІТІ БІЗНЕС ЕСТЕЙТ” — 89 тыс. грн.

Иными словами, банкротство сахарного гиганта с шестью сахарными заводами оценено примерно в 3,5 млн грн. Примерно на такую же сумму владелец “Кернел”, депутат Виталий Хомутынник приобрел себе на днях два автомобиля “Toyota Land Cruiser 200”.

Но банкротство “Укрроса” произошло не просто так, считают эксперты.

“Банкротство в целом — нормальный процесс, если он адекватный. Но учитывая наши реалии, я не исключаю искусственное доведение до банкротства и списание долгов на банкрота. Компания могла "влететь", купить предприятие, списать на него долги и в такой способ оздоровится. Такие манипулятивные техники у нас есть, и я их не исключаю в данном случае”, — рассказал экономист Виктор Борщевский.

Для “Кернел” такая схема могла послужить инструментом оптимизации затрат, продолжил эксперт.

“Сахар и масло входят в пятерку основных экспортных культур Украины. То есть, если компания работает на экспорт, потому что я точно знаю, что она (Кернел — ред.) не работает на конечного потребителя, и у нее есть рынки сбыта, то понятно, что чем больше у нее зерна, сои, рапса и сахара, чем больше она имеет потенциала, тем больше она может маневрировать в пределах рынка. Закупил сахар, рыночный потенциал растет, перекинул убытки-доходы — логика в этом есть.

А дальше, видимо, что-то пошло не так, и поскольку покупка была относительно недавно, то на уровне догадок можно допустить, что это один из методов оптимизации затрат: купили — сбросили какие-то долги на банкрота по другим предприятиям, очистились, и банкрота похоронили с долгами”, — резюмировал Борщевский.