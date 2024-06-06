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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 17:01  •  1431 просмотра

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Веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) перестал работать вечером 6 июня, но ведомство работает над устранением проблемы и восстановлением доступа к сайту после технического обслуживания программного обеспечения.

К вечеру 6 июня сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перестал работать. В агентстве уверяют, что уже работают над решением проблемы. Об этом пишет УНН со ссылкой на НАПК.

Детали 

Сейчас специалисты Национального агентства работают над устранением проблемы. в то же время все реестры, которые управляет НАПК, работают стабильно

- заявили в агентстве

В НАПК добавляют, что в ближайшее время после проведения программно-технического обслуживания доступ к сайту будет возобновлен.

Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи4 июня 2024, 18:33 • 25123 просмотра

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Напомним

Сегодня, 6 июня, группа хакеров UAC-0020 (Vermin), связанная с силовыми ведомствами оккупированного Луганска, атаковала силы обороны Украины.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политикаКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
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