Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

К вечеру 6 июня сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перестал работать. В агентстве уверяют, что уже работают над решением проблемы. Об этом пишет УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

Сейчас специалисты Национального агентства работают над устранением проблемы. в то же время все реестры, которые управляет НАПК, работают стабильно - заявили в агентстве

В НАПК добавляют, что в ближайшее время после проведения программно-технического обслуживания доступ к сайту будет возобновлен.

Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

Напомним

Сегодня, 6 июня, группа хакеров UAC-0020 (Vermin), связанная с силовыми ведомствами оккупированного Луганска, атаковала силы обороны Украины.