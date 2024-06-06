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Сайт НАЗК тимчасово не працює через збій

Сайт НАЗК тимчасово не працює через збій

Київ • УНН

 • 22558 перегляди

Веб-сайт Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) перестав працювати ввечері 6 червня, але відомство працює над усуненням проблеми і відновленням доступу до сайту після технічного обслуговування програмного забезпечення.

Надвечір 6 червня сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) перестав працювати. В агентстві запевняють, що вже працюють над розв'язанням проблеми. Про це пише УНН з посиланням на НАЗК.

Деталі 

Наразі фахівці Національного агентства працюють над усуненням проблеми. Водночас усі реєстри, які адмініструє НАЗК, працюють стабільно

- заявили в агентстві

В НАЗК додають, що найближчим часом після проведення програмно-технічного обслуговування доступ до сайту буде поновлено.

Хакери атакують українських військових та держслужбовців через Signal - Держспецзв’язку04.06.24, 21:33 • 26092 перегляди

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Нагадаємо

Сьогодні, 6 червня, група хакерів UAC-0020 (Vermin), пов'язана із силовими відомствами окупованого Луганська, атакувала Сили оборони України. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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