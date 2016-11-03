С.Сигал готов неустанно работать чтобы Россия и США стали лучшими друзьями
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Американский актер Стивен Сигал, который сегодня получил российское гражданство заявил, что готов неустанно работать чтобы Россия и США стали лучшими друзьями, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я всегда чувствовал, что США и Россия должны быть лучшими друзьями и союзниками. Несмотря на неудачную пропаганду, которая происходит вокруг нас, я по-прежнему придерживаюсь этой идеи и готов неустанно работать для достижения этой цели. Я очень благодарен за эту возможность!" - цитирует слова С.Сигала его агент А.Рейбанд.
Напомним, актер С.Сигал получил российское гражданство.