С.Сигал готов неустанно работать чтобы Россия и США стали лучшими друзьями

"Я всегда чувствовал, что США и Россия должны быть лучшими друзьями и союзниками. Несмотря на неудачную пропаганду, которая происходит вокруг нас, я по-прежнему придерживаюсь этой идеи и готов неустанно работать для достижения этой цели. Я очень благодарен за эту возможность!" - цитирует слова С.Сигала его агент А.Рейбанд.

Напомним, актер С.Сигал получил российское гражданство.